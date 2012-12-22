НАРОДНАЯ НОВОСТЬ
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Требуются грузчики; тел. 8-912-818-57-57.
С 1 по 28 февраля Единая социально – психологическая служба «Телефон доверия» в ХМАО – Югре проводит акцию «Кризисы любви»; тел. 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 (анонимно, бесплатно, круглосуточно).
Водой закупайся! Больше улыбайся! Ваше решение - компания «Новое мышление». Доставка чистой воды в бутылях домой и в офис; тел. 913-570.
Требуется грузчик на склад; тел. 8-922-760-80-58.
Требуются сотрудники на хозработы в приют для животных (Белый Яр), зарплата 43 000 рублей; тел. 8 (3462) 330-497.
В Сургуте планируют активно развивать дорожную сеть западной части городаВ Сургуте планируют активно развивать дорожную сеть западной части города
Андрей Трубецкой принял участие в акции книгодаренияАндрей Трубецкой принял участие в акции книгодарения
Уравнение с одним неизвестным. В списке кандидатов на пост мэра уже десять человекУравнение с одним неизвестным. В списке кандидатов на пост мэра уже десять человек
По Сургутскому району проедет мобильный технопаркПо Сургутскому району проедет мобильный технопарк
Нуждающихся в жилье россиян включат в единый реестрНуждающихся в жилье россиян включат в единый реестр
В Мегионе появится приют для безнадзорных животныхВ Мегионе появится приют для безнадзорных животных
Моментальная карта «Мир» для зачисления социальных выплатМоментальная карта «Мир» для зачисления социальных выплат
Девятый кандидат изъявил желание стать мэром СургутаДевятый кандидат изъявил желание стать мэром Сургута
«Университет-Югра» потерпел третье поражение подряд«Университет-Югра» потерпел третье поражение подряд
Чуть меньше полутора миллиардов рублей взыскали с должников судебные приставы Сургута в прошлом годуЧуть меньше полутора миллиардов рублей взыскали с должников судебные приставы Сургута в прошлом году
В Сургутском районе состоялось первое после новогодней паузы заседание думыВ Сургутском районе состоялось первое после новогодней паузы заседание думы
В Сургуте стартовал чемпионат округа по боксу среди мужчинВ Сургуте стартовал чемпионат округа по боксу среди мужчин
Подозреваемого в зверском избиении детей сургутянина отправили в СИЗОПодозреваемого в зверском избиении детей сургутянина отправили в СИЗО
В Югре открылась уникальная выставка архивных документовВ Югре открылась уникальная выставка архивных документов
В школах Ханты-Мансийска появятся интеллектуальные системы освещенияВ школах Ханты-Мансийска появятся интеллектуальные системы освещения
Стержни и листы из полиамида: особенности изделий и где их заказатьСтержни и листы из полиамида: особенности изделий и где их заказать
В кружках и секциях на бесплатной основе занимаются более 42 тысяч юных сургутянВ кружках и секциях на бесплатной основе занимаются более 42 тысяч юных сургутян
«Ростелеком» приготовил отличный подарок к 23 февраля для геймеров«Ростелеком» приготовил отличный подарок к 23 февраля для геймеров
Японский костюм кигуруми. Что это такое и куда его надеть?Японский костюм кигуруми. Что это такое и куда его надеть?
Оперативная информация: за последние сутки в Югре коронавирус подтвердился у 120 человекОперативная информация: за последние сутки в Югре коронавирус подтвердился у 120 человек
Лесопромышленный комбинат Советского района расширил рынок сбытаЛесопромышленный комбинат Советского района расширил рынок сбыта
Корпоративные карты Сургутнефтегазбанка: контролировать расходы стало проще!Корпоративные карты Сургутнефтегазбанка: контролировать расходы стало проще!
«Часто ругались и дрались». Соседи рассказали о семье двух сургутских малышей, которых дома чуть не забили до смерти«Часто ругались и дрались». Соседи рассказали о семье двух сургутских малышей, которых дома чуть не забили до смерти
Глава Сургутского района рассказал общественниками об итогах 2020 годаГлава Сургутского района рассказал общественниками об итогах 2020 года
В Сургуте в этом году планируют благоустроить 12 дворовВ Сургуте в этом году планируют благоустроить 12 дворов
Мангазейский ход в Сургуте планируют провести в июнеМангазейский ход в Сургуте планируют провести в июне
«Университет-Югра» потерпел разгромное поражение«Университет-Югра» потерпел разгромное поражение
«Умные дороги» Сургута: меньше пробок, выше безопасность«Умные дороги» Сургута: меньше пробок, выше безопасность
Служба занятости населения Югры будет оказывать услуги по-новомуСлужба занятости населения Югры будет оказывать услуги по-новому
В Сургуте родители чуть не забили до смерти малолетних детейВ Сургуте родители чуть не забили до смерти малолетних детей
Переболевшим и привитым от ковида югорчанам все равно придется сдавать тест после возвращения из-за рубежаПереболевшим и привитым от ковида югорчанам все равно придется сдавать тест после возвращения из-за рубежа
«Лыжню России» в Сургуте перенесли на конец февраля«Лыжню России» в Сургуте перенесли на конец февраля
Уборка снега во дворах: что делать если УК не чистит и не вывозитУборка снега во дворах: что делать если УК не чистит и не вывозит
Сургутян приглашают принять участие в акции книгодаренияСургутян приглашают принять участие в акции книгодарения
Рекордный февраль. В Югре за сутки выявлено меньше ста случаев заражения ковидомРекордный февраль. В Югре за сутки выявлено меньше ста случаев заражения ковидом
Югорчан научат вести сельское хозяйствоЮгорчан научат вести сельское хозяйство
Более 50 жителей Сургутского района получат выплаты ко Дню ПобедыБолее 50 жителей Сургутского района получат выплаты ко Дню Победы
Молодежь Сургутского района сможет реализовать уникальные проекты в специальных резиденцияхМолодежь Сургутского района сможет реализовать уникальные проекты в специальных резиденциях
В Сургуте с начала пандемии впервые состоялось первенство Югры по кикбоксингуВ Сургуте с начала пандемии впервые состоялось первенство Югры по кикбоксингу
ВТБ: господдержка удвоила спрос на автокредиты в СургутеВТБ: господдержка удвоила спрос на автокредиты в Сургуте