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Требуются грузчики; тел. 8-912-818-57-57.

С 1 по 28 февраля Единая социально – психологическая служба «Телефон доверия» в ХМАО – Югре проводит акцию «Кризисы любви»; тел. 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 (анонимно, бесплатно, круглосуточно).

Водой закупайся! Больше улыбайся! Ваше решение - компания «Новое мышление». Доставка чистой воды в бутылях домой и в офис; тел. 913-570.

Требуется грузчик на склад; тел. 8-922-760-80-58.

Требуются сотрудники на хозработы в приют для животных (Белый Яр),  зарплата 43 000 рублей; тел. 8 (3462) 330-497.

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